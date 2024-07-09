Сын предательницы Повалий, который живет в Испании, прокомментировал масштабный обстрел Украины (фото)
Денис Повалий высказался о масштабной ракетной атаке по Украине, которую российские террористы совершили вчера, 8 июля. Сын предательницы Таисии Повалий, которая выбрала жизнь в России, отреагировал на преступления оккупантов несколькими stories.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Дениса.
Что написал сын Повалий
В частности, на своей странице мужчина опубликовал фото последствий попадания ракеты в детскую больницу "Охматдет", а также показал видео, где продолжаются разборы завалов.
"Закройте небо! Когда это кончится?" - написал Денис.
Повалий якобы поддерживает Украину, но при этом удивляет неоднозначными заявлениями (Фото: instagram.com/den_povaliy)
Что известно про Дениса Повалия
40-летний мужчина, как известно, с началом полномасштабного вторжения перебрался с семьей в Испанию, откуда и продолжает внимательно следить за новостями в родной стране. Он называет себя "пацифистом" и время от времени выражает некоторые свои мысли в Instagram.
К примеру, накануне украинец удивил подписчиков неоднозначными заявлениями, прокомментировав тему мобилизации. В постах Повалий заявлял, что "на фронт никого не стоит загонять силой", а службу в армии он сравнивал с супружеской изменой или вегетарианцами, которых никто не заставляет есть мясо.
"Вот человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у людей нет таких убеждений. Справедливо ли гнать их на фронт?. Люди, мы же не заставляем веганов потреблять мясо! Даже супружескую обязанность можно не выполнять", - писал Денис, вспоминая гибель военнослужащей Шуры "Ялты" Рязанцевой.
Более того, потомок Таисии Повалий также ранее выдал нарратив про 8 лет, заявив, что россияне пришли "не просто так".
"Чем таким человек провинился государству, что должен не только умирать за него, а еще и убивать? Только не надо о "придут насиловать ваших женщин" - не на ровном месте пришли. А после 8 лет АТО...", - отмечал он.
Денис проживает в Испании в доме матери-путинистки (Фото: instagram.com/den_povaliy)
Где сейчас Таисия Повалий
Тем временем звездная мама Дениса продолжает себе спокойно жить в стране-агрессоре РФ и даже уже успела получить паспорт этого государства. Она неоднократно восхваляла диктатора Путина и заявляла, что оккупанты пришли на украинские земли, чтобы "спасти украинцев".
Артистка не скрывает, что перебралась жить в Россию после начала полномасштабной российской агрессии. С собой она тоже забрала свою мать.
Ранее мы писали, что сестра Ефросининой, которая тоже живет в России, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине.
Юморист Максим Галкин также высказался об обстреле детской больницы и поделился в своих соцсетях страшным фото.