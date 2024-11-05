"Син відкрив двері, а на нього - з усіх боків автомати": історія української мисткині у музеї "Голоси Мирних"

"Пам’ятаю вечір напередодні 24 лютого. Було якесь дивне передчуття, ніби щось насувається. Промайнула думка, що так, як раніше, вже не буде", - розповідає скрипалька Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Зустрівши перший день війни в Україні, Богдана, як і багато хто, не вірила, що це надовго. Проте ночами навкруги будинку вешталися люди зі зброєю, згодом з’ясувалося, що це були ДРГ.

"Одного дня ми йшли до укриття, син відкрив двері, а на нього - з усіх боків автомати. І я з трьома дітьми, це перша година ночі… Наступного ранку ми, як і тисячі українців, пішли на вокзал, практично без речей, я зі скрипкою в руках", - зазначає Богдана.

Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Італія – перелік країн, де жінка брала участь в концертах на підтримку України. Вже у липні 2022 вона повернулася додому остаточно й об’їздила Запоріжжя, Одесу, Харків та інші прифронтові міста. Богдана вважає своєю місією жити в Україні, працювати на її славу й робити все, що може, на користь країни. Вона дуже хоче вивести українську музику на великі сцени світу й вже має успіхи в цьому.

"Культурна дипломатія – це не порожні слова, – наголошує мисткиня. - Росія завжди вкладала безліч коштів у пропаганду своїх цінностей, своє бачення історії. Ми також повинні показувати, що в нас є культура, освіта, що ми взагалі існуємо та маємо своє обличчя. У квітні 2024 роки відбувся наш концертний дебют у Карнегі – холу, виключно з українською музикою. Подія пройшла з величезним успіхом, і на цьому не плануємо зупинятися. Треба будувати імідж України як європейської країни з яскравою культурою".

Історія Богдани з перших вуст тут.

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