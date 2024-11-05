"Сын открыл дверь, а на него - со всех сторон автоматы": история украинской художницы в музее "Голоса Мирных"

"Помню вечер накануне 24 февраля. Было какое-то странное предчувствие, будто что-то надвигается. Промелькнуло мнение, что так, как раньше, уже не будет", - рассказывает скрипачка Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Встретив первый день войны в Украине, Богдана, как и многие, не верила, что это надолго. Однако по ночам вокруг дома бродили люди с оружием, впоследствии выяснилось, что это были ДРГ.

"Однажды мы шли к укрытию, сын открыл дверь, а на него - со всех сторон автоматы. И я с тремя детьми, это час ночи... На следующее утро мы, как и тысячи украинцев, пошли на вокзал, практически без вещей, я со скрипкой в руках", - отмечает Богдана.

Германия, Бельгия, Швейцария, Италия – список стран, где женщина принимала участие в концертах в поддержку Украины. Уже в июле 2022 г. она вернулась домой окончательно и объездила Запорожье, Одессу, Харьков и другие прифронтовые города. Богдана считает своей миссией жить в Украине, работать на ее славу и делать все, что может в пользу страны. Она очень хочет вывести украинскую музыку на большие сцены мира и уже имеет успехи в этом.

"Культурная дипломатия – это не пустые слова, – отмечает художница. - Россия всегда вкладывала множество средств в пропаганду своих ценностей, свое видение истории. Мы также должны показывать, что у нас есть культура, образование, что мы вообще существуем и имеем свое лицо. В апреле 2024 года состоялся наш концертный дебют в Карнеги – холле, исключительно с украинской музыкой.

История Богданы из первых уст здесь.

Музей "Голоса Мирных" собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и ценным источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

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