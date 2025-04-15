Син Коляденка розкрив деталі свого таємного весілля й зізнався, чи готовий стати батьком

З'ясувалося, що син шоумена Дмитра Коляденка вже три роки перебуває в шлюбі. Церемонія одруження була скромною й непублічною - музикант і його обраниця вирішили розділити цей день лише з найближчими, уклавши шлюб у РАЦСі без гучного застілля чи гламурного святкування.

"Це була дуже тепла й особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо", - розповів артист.

Кохана музиканта - уродженка Узбекистану та професійна перукарка, яка працює з багатьма відомими артистами. Пилип Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Як зізнається Пилип, їхні шляхи могли перетнутися ще не раз, утім справжнє знайомство стало можливим завдяки Дмитру Монатіку, який і став своєрідним "зв’язковим" між майбутніми закоханими.

"Дружина з Узбекистану. Ми познайомилися завдяки Монатіку. Вона теж працює на різних проєктах, вона перукарка, з різними зірками працює. Ми працювали на різних проєктах, але ніколи не зустрічалися, але завдяки Монатіку зустрілися", - розповів Коляденко-молодший.

Знаменитість каже, що разом із дружиною мріють про дітей, утім поки не планують цього в найближчому майбутньому.

Наразі їхню турботу та любов отримують улюбленці - собаки, яким пара присвячує чимало уваги та часу.