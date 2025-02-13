"Син досі здригається від гучних звуків": історія Валентини з Донеччини увійшла до музею "Голоси мирних"

Коли почалася повномасштабна війна, Валентина разом із сім’єю проживала у Великій Новосілці, що на Донеччині. Під час обстрілів родина змушена була ховатися в холодному підвалі без світла й води, прислухаючись до свисту ракет, що пролітали над їхнім будинком. Свою історію жінка розказала музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Валентина згадує найжахливіший обстріл їхнього селища – вибухи гриміли безперервно та найбільше тоді її серце боліло за сина, який має діагноз ДЦП. Попри страх, хлопець намагався бути сильним й навіть сам заспокоював батьків.

"Він тримався, казав: "Мама, не бійся". Але все одно було видно, що йому дуже страшно. Він досі здригається, коли чує гучні звуки", - каже Валентина.

Рішення евакуюватися стало одним із найважчих у житті. Валентина зі сльозами на очах виїжджала з дому, який збудувала разом з чоловіком. Сумно було залишати й Велику Новосілку, яку якраз перед війною капітально відбудували: зробили нову площу та відкрили великі магазини. Тепер колись квітуче селище лежить у руїнах. Утім, за три роки війни Валентина так і не перестала вірити у те, що одного разу повернеться у рідні стіни, на мирну Донеччину.

Дивіться історію Валентини за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України про війну. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.