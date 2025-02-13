"Сын до сих пор вздрагивает от громких звуков": история Валентины из Донецкой области вошла в музей "Голоса мирных"

Когда началась полномасштабная война, Валентина вместе с семьей проживала в Великой Новоселке, что в Донецкой области. Во время обстрелов семья вынуждена была прятаться в холодном подвале без света и воды, прислушиваясь к свисту ракет, пролетавших над их домом. Свою историю женщина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Валентина вспоминает самый ужасный обстрел их поселка - взрывы гремели непрерывно и больше всего тогда ее сердце болело за сына, у которого диагноз ДЦП. Несмотря на страх, парень пытался быть сильным и даже сам успокаивал родителей.

"Он держался, говорил: "Мама, не бойся". Но все равно было видно, что ему очень страшно. Он до сих пор вздрагивает, когда слышит громкие звуки", - говорит Валентина.

Решение эвакуироваться стало одним из самых тяжелых в жизни. Валентина со слезами на глазах выезжала из дома, который построила вместе с мужем. Грустно было оставлять и Великую Новоселку, которую как раз перед войной капитально отстроили: сделали новую площадь и открыли большие магазины. Теперь некогда цветущий поселок лежит в руинах. Впрочем, за три года войны Валентина так и не перестала верить в то, что однажды вернется в родные стены, в мирную Донецкую область.

Смотрите историю Валентины по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея, или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.