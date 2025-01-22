ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Син акторки Шукшиної пішов на війну проти України

Середа 22 січня 2025 17:30
UA EN RU
Син акторки Шукшиної пішов на війну проти України Марія Шукшина (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Син російської акторки Марії Шукшиної, яка є затятою прихильницею Путіна та його політики, пішов на війну вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

За словами сусідів Шукшиної, Макар Касаткін кілька місяців тому відправився на фронт, залишивши вдома свого маленького сина Марка. Більше подробиць вони не повідомляють.

"Макар, зі слів Марії, ще навесні поїхав на "СВО", - зазначали сусіди путіністки.

Сама ж Шукшина поки утримується від коментарів щодо участі свого сина у війні проти України.

Син акторки Шукшиної пішов на війну проти України

Марія Шукшина (фото: російські ЗМІ)

Вона також не коментує смерть своєї невістки Фрейї Зільбер, яку в грудні минулого року знайшли мертвою в Санкт-Петербурзі. Поруч із тілом виявили шприци та трубку для вживання курильних сумішей.

Відомо, що фанатка Путіна не приймала Зільбер, через що та була змушена проходити тест ДНК, аби довести спорідненість її сина з нащадком акторки. Згодом Макар разом із матір’ю все ж визнали хлопчика.

Що говорить Шукшина про війну в Україні

Російська акторка відкрито висловлює підтримку військовій агресії РФ проти України. Вона неодноразово виступала на захист так званої "спеціальної військової операції" і закликала до репресій щодо громадян Росії, які слухають українську музику.

Син акторки Шукшиної пішов на війну проти України

Марія Шукшина (фото: російські ЗМІ)

Зокрема, закликала інформувати владу про тих, хто підтримує творчість Софії Ротару та Вєрки Сердючки.

Пропагандистка активно пропагує ідеї, що підтримують наративи російської пропаганди, та висловлює ностальгію за радянським періодом.

Рініше популярна співачка зробила відверту заяву про бронювання артистів.

Також Саніна прямо відповіла, чому її чоловік не в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Актори Зірки
NEWS
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога