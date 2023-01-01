Символ року - Чорний Водяний Кролик. Які в нього важливі та магічні риси характеру

Що уособлює Кролик

У реальному житті Кролик - це трохи полохлива, спритна і цікава тварина. Вони швидкі, спритні, динамічні. Кролики люблять рух, подорожі та фізичні вправи – саме цим варто зайнятися людям у 2023 році.

Інтелектуальні здібності - не головний коник символу року, але ось продуктивність точно буде на висоті, тому встигати доведеться набагато більше.

Кролик не любить повільності Тигра, він не любить, коли занадто довго думають і приймають рішення. Йому до вподоби - сміливість та швидкість. І хоча в житті Кролики не надто сміливці, вони заохочують тих, хто вміє йти на ризик.

Не варто кидатися у вир із головою, але, якщо буде вибір - йдіть вперед сміливо і рішуче.

Кролик любить пунктуальність та виконання обіцянок. А ось йти на обман заради своєї вигоди, виявляти нечесність стосовно інших людей – все це може позбавити заступництва символу року.

Щоб у 2023 році у вас були нові можливості, вам доведеться працювати не покладаючи рук. Лізти зі шкіри геть не варто, але відсутність ініціативи, лінь, неробство - стануть причиною фінансового занепаду.

Ще Кролик не визнає помсту. Якщо хтось спробує вставити вам ціпок у колесо, не варто відповідати йому тим самим. 2023 року злопам'ятство буде не в пошані.

Стихія води та Чорний Кролик

Енергетика Кролика та стихія води – зовсім не поєднуються. Тому 2023 може стати непередбачуваним, наповненим сумбуром і хаосом. Кролик – активний, вода – спокійна стихія. Можливий сильний дисонанс, який може стати причиною багатьох проблем та розчарувань.

Експерти рекомендують у 2023 році частіше брати паузи, щоб обміркувати інший підхід до проблеми та не забувати про повноцінний відпочинок.

Поєднання стихії води та Кролика – одне з найгірших у східному гороскопі. Можливі події, які відбуватимуться з найнезрозуміліших для нас причин. І це відбиватиметься як глобально - на всьому світі, так і на кожній людині окремо.

Не забувайте у 2023 році носити чорний та синій одяг, щоб задобрити Кролика. З прикрас підійдуть платина, і каміння-мінералу стихії Води - котяче око, хризоліт, рожевий кварц, корал, перли.