"Символ нескореності": українець закопав на городі прапор, щоб заховати від окупантів

Зокрема, коли населений пункт вже був тимчасово окупований російськими окупантами, то українцеві вдалося виїхати у більш безпечне місце.

Після того, як Збройні сили України героїчно вибили військових РФ із села, то чоловік повідомив бійцям про цінний сховок на городі.

Стяг викопали бійці 103-ї бригади територіальної оборони. Вже зовсім скоро прапор, який пережив окупацію, повернеться до власника.

"Прапор із підписами бійці підрозділу повернуть до власника, як символ нескореності українців. А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" - йдеться у повідомленні.

У Харківській області місцевий житель закопав прапор України від окупантів (facebook.com/oborona.lviv)

У коментарях користувачі цікавляться, чому чоловік не забрав із собою прапор, коли виїжджав. Зокрема, все заради безпеки, адже під час виїзду з окупованої території потрібно проходити блокпости окупантів, де вони повністю перевіряють людей.