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"Символ непокорности": украинец закопал на огороде флаг, чтобы спрятать от оккупантов

В Харьковской области мужчина закопал на огороде флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области в одном из сел местный житель закопал на своем огороде флаг Украины, чтобы его не нашли оккупанты. Человек положил его в стеклянную банку и закрыл крышкой.

Об этом сообщили на странице 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

В частности, когда населенный пункт уже был временно оккупирован российскими оккупантами, то украинцу удалось уехать в более безопасное место.

После того, как Вооруженные силы Украины героически выбили военных РФ из села, мужчина сообщил бойцам о ценном тайнике на огороде.

Флаг выкопали бойцы 103-й бригады территориальной обороны. Уже совсем скоро флаг, переживший оккупацию, вернется к владельцу.

"Флаг с подписями бойцы подразделения вернут к владельцу, как символ непокорности украинцев. А уже вскоре государственные флаги развеются на всех освобожденных украинских землях!" - говорится в сообщении.

В Харьковской области местный житель закопал флаг Украины от оккупантов (facebook.com/oborona.lviv)

В комментариях пользователи интересуются, почему мужчина не забрал с собой флаг, когда уезжал. В частности, все ради безопасности, ведь при выезде с оккупированной территории нужно проходить блокпосты оккупантов, где они полностью проверяют людей.

Ранее жительница Херсонской области рассказывала, что во время выезда из оккупации россияне заставляли раздеваться женщин и детей.

Также мы писали, что в Ровно неадекват сорвал и издевался над флагом Украины. Однако карма догнала мгновенно.

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флагфлаг Украины