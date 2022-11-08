"Символ непокорности": украинец закопал на огороде флаг, чтобы спрятать от оккупантов

В частности, когда населенный пункт уже был временно оккупирован российскими оккупантами, то украинцу удалось уехать в более безопасное место.

После того, как Вооруженные силы Украины героически выбили военных РФ из села, мужчина сообщил бойцам о ценном тайнике на огороде.

Флаг выкопали бойцы 103-й бригады территориальной обороны. Уже совсем скоро флаг, переживший оккупацию, вернется к владельцу.

"Флаг с подписями бойцы подразделения вернут к владельцу, как символ непокорности украинцев. А уже вскоре государственные флаги развеются на всех освобожденных украинских землях!" - говорится в сообщении.

В Харьковской области местный житель закопал флаг Украины от оккупантов (facebook.com/oborona.lviv)

В комментариях пользователи интересуются, почему мужчина не забрал с собой флаг, когда уезжал. В частности, все ради безопасности, ведь при выезде с оккупированной территории нужно проходить блокпосты оккупантов, где они полностью проверяют людей.