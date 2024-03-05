Симулятор космосу. Китай побудував величезну камеру, яка моделює позаземні умови (фото)

Китай побудував величезну камеру моделювання космосу, яка дозволить на Землі проводити різноманітні експерименти, імітуючи космічні умови. Вчені працювали над цією розробкою протягом 18 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Universe Today .

Що відомо про проект

Китай має випробовувати космічні кораблі перед тим, як запускати їх у суворі космічні умови. Нова "камера" дозволяє дослідникам моделювати дев'ять факторів навколишнього середовища: вакуум, високу та низьку температури, заряджені частинки, електромагнітне випромінювання, космічний пил, плазму, слабке магнітне поле, нейтральні гази та мікрогравітацію.

Харбінський технологічний інститут і Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація розробили симулятор як частину першої великомасштабного наукового проекту Китаю. Його офіційна назва - "Інфраструктура моделювання та дослідження космічного середовища", або скорочено SESRI.

Проект буде спрямований на дослідження космічного середовища з упором на космічні кораблі та форми життя, а також на взаємодії плазми (зарядженого газу).

Додамо, що вчені займались цією розробкою 18 років.

Так виглядає симулятор космосу (фото: Xinhua)

Симулятор дозволить проводити на Землі космічні випробовування

Симулятор має площу розміром з 50 футбольних полів. У ньому розміщено чотири основні лабораторії. Це дає можливість адаптувати умови навколишнього середовища на основі вимог досліджень.

Кожна із них охоплює різні аспекти дослідження космосу, наприклад, камера моделювання місячного пилу вивчає вплив пилу на космічні кораблі, астронавтів та їхні скафандри.

Будь-яка людина або корабель, що летить у космос, зазнає екстремальних температурних коливань, підвищеного рівня заряджених частинок і електромагнітного випромінювання, а також високого рівня космічного пилу, і все це регулюється за допомогою симулятора.

Так виглядає симулятор космосу (фото: Xinhua)

Деякі експерименти, які можна було проводити тільки у космосі, тепер можна буде робити на Землі в набагато більш контрольованому, безпечнішому та навіть дешевшому середовищі. Це умовно можна назвати "космічною станцією на Землі".

Окрім пропозиції та моделювання навколишнього середовища для випробування космічних кораблів, це також дозволить проводити селекційні та біологічні експерименти, щоб досліджувати реакцію та взаємодію людей із довготривалими колоніями на інших планетах.