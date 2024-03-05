Симулятор космоса. Китай построил огромную камеру, моделирующую внеземные условия (фото)

Китай построил огромную камеру моделирования космоса, которая позволит на Земле проводить разные эксперименты, имитируя космические условия. Ученые работали над этим проектом в течение 18 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Universe Today .

Что известно о проекте

Китай должен испытывать космические корабли перед тем, как запускать их в строгие космические условия. Новая "камера" позволит исследователям моделировать девять факторов окружающей среды: вакуум, высокую и низкую температуры, заряженные частицы, электромагнитное излучение, космическую пыль, плазма, слабое магнитное поле, нейтральные газы и микрогравитацию.

Харбинский технологический институт и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация разработали симулятор как часть первого крупномасштабного научного проекта Китая. Его официальное название - "Инфраструктура моделирования и исследования космической среды", или сокращенно SESRI.

Проект будет направлен на исследование космической среды с упором на космические корабли и формы жизни, а также взаимодействие плазмы (заряженного газа).

Добавим, что ученые занимались этой разработкой 18 лет.

Так выглядит симулятор космоса (фото: Xinhua)

Симулятор позволит проводить на Земле космические испытания

Симулятор имеет площадь размером 50 футбольных полей. В нем размещены четыре основные лаборатории. Это позволяет адаптировать условия окружающей среды на основе требований исследований.

Каждая из них включает различные аспекты исследования космоса, например, камера моделирования лунной пыли изучает влияние пыли на космические корабли, астронавтов и их скафандры.

Любой человек или летящий в космос корабль испытывает экстремальные температурные колебания, повышенный уровень заряженных частиц и электромагнитного излучения, а также высокий уровень космической пыли, и все это регулируется с помощью симулятора.

Так выглядит симулятор космоса (фото: Xinhua)

Некоторые эксперименты, которые можно было проводить только в космосе, теперь можно будет делать на Земле в гораздо более контролируемой, более безопасной и даже более дешевой среде. Это условно можно назвать "космической станцией на Земли".

Кроме предложения и моделирования окружающей среды для испытания космических кораблей, это также позволит проводить селекционные и биологические эксперименты, чтобы исследовать реакцию и взаимодействие людей с длительными колониями на других планетах.