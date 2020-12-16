Эти симптомы говорят о проблемах с сердцем: когда срочно нужно к врачу

Заболевания сердца и сосудов являются самыми распространенными в мире, и очень часто становятся причиной преждевременной смерти. Врачи рекомендуют внимательнее следить за своим организмом, чтобы вовремя выявлять симптомы сердечно-сосудистых недугов.

Так, кардиолог дала советы, на какие сигналы организма стоит обратить внимание, пишет med2.

Высокое артериальное давление

От высокого давления страдает каждый пятый человек в мире. При повышенном давлении возрастает риск развития инсульта, инфаркт миокарда, сердечной недостаточности. Если вы испытываете проблемы с давлением, обратитесь к кардиологу, он поможет назначить поддерживающую терапию.

Боль в груди

Хотя боль в груди может свидетельствовать не только о сердечных проблемах, лучше проконсультироваться с врачом, даже если вы еще молоды. Ведь сегодня сердечно-сосудистые болезни помолодели и от стенокардии или инфаркта миокарда не застрахован почти никто.

Перебои в работе сердца, учащенный или слишком редкий пульс

При любой из этих жалоб обратитесь к врачу, ведь это может говорить о серьезном заболевании.

Головокружение и обморок

Потеря сознания и головокружения могут указывать на аритмию, инсульт, пороки сердца, гипогликемию. При каждом из этих состояний нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Одышка

Если вы задыхаетесь, подымаясь даже на второй этаж, а раньше запросто доходили до десятого, это повод задуматься. При одышке, чувстве нехватки воздуха проконсультируйтесь с кардиологом.

Отек ног

Хотя причин для развития отеков ног много, этот симптом может указывать на сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, порок сердца, кардиомиопатию, побочное действие лекарств.

Повышенный уровень холестерина

Такое отклонение от нормы не вызывает болезненных ощущений, но является причиной инфаркта, инсульта, импотенции и других тяжелых заболеваний.

Сахарный диабет

Врачи утверждают, что у пациентов с сахарным диабетом в четыре раза выше риск развития ишемической болезни сердца.

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