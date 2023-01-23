ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Симптомы повышенного ацетона у детей: врач назвала признаки и рассказала, как помочь

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 17:21
Симптомы повышенного ацетона у детей: врач назвала признаки и рассказала, как помочь Фото: Врач назвала симптомы повышенного ацетона у детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Повышенный ацетон у ребенка - это термин, который известен родителям малышей.

О причинах его возникновения, и как помочь при этом рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей странице в Instagram.

Что значит повышенный ацетон у детей?

При нормальных условиях организм использует содержащуюся в пище глюкозу для производства необходимой ему энергии, сохраняя избыток жира в качестве запасов.

Когда организм проходит через период голодания и больших затрат энергии, например, при высокой температуре, организм вынужден сжигать жир как источник энергии, поскольку не хватает глюкозы.

В этой ситуации печень производит отработанные вещества, которые называются кетоновыми телами (ацетон, ацетоуксусная кислота и бета-гидроксимасляная кислота).

Если они присутствуют в чрезмерных количествах, они могут вызвать состояние ацидоза в организме, при котором эти токсичные соединения постепенно выводятся с мочой, дыханием и слюной.

Причины ацетона у здоровых детей

Голодание часами. Отсутствие завтрака или опоздание с обедом приводит к снижению уровня глюкозы в организме. ⠀

Несбалансированное питание. Это может произойти, если ребенок потребляет слишком много жира или животного белка или не получает достаточно сахара и других углеводов. ⠀

У детей с определенными заболеваниями.

Высокая температура. Когда у ребенка длилась лихорадка, организм нуждается в большей энергии.

Рвота ⠀

Боль в горле. Из-за дискомфорта, который он вызывает, он мешает ребенку есть или есть отсутствие аппетита, что приводит к длительной голодовке. ⠀

Ювенильный диабет. ⠀

Низкий уровень глюкозы в крови может возникнуть из-за привычных опозданий с приемом пищи. С другой стороны, при сахарном диабете 1 типа глюкоза в крови может повышаться из-за недостатка в организме инсулина.

Бывает и так, что причина этого состояния может быть неизвестна.

Симптомы

  • Тошнота или рвота
  • Потоотделение больше обычного
  • Тревожность, дезориентация или изменения в поведении
  • Ускоренное сердцебиение
  • Слабость
  • Затуманенное зрение
  • Головокружение
  • Жалобы на боль в области пупка
  • Головная боль
  • Дыхание пахнет переспевшими яблоками
  • Моча с сильным запахом, темнее, чем обычно.

Как помочь ребенку?

  • Давайте ребенку много пить!
  • Пить нужно немного, но часто, мелкими глотками.
  • Давайте компот из сухофруктов, минеральная вода без газа, растворы с электролитами.
  • Не используйте бетаргин и сорбенты. Они не имеют доказанной эффективности.

Как мы ранее сообщали, врач назвала опасные симптомы гриппа у детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі дитина