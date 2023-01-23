Симптомы повышенного ацетона у детей: врач назвала признаки и рассказала, как помочь
Повышенный ацетон у ребенка - это термин, который известен родителям малышей.
О причинах его возникновения, и как помочь при этом рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей странице в Instagram.
Что значит повышенный ацетон у детей?
При нормальных условиях организм использует содержащуюся в пище глюкозу для производства необходимой ему энергии, сохраняя избыток жира в качестве запасов.
Когда организм проходит через период голодания и больших затрат энергии, например, при высокой температуре, организм вынужден сжигать жир как источник энергии, поскольку не хватает глюкозы.
В этой ситуации печень производит отработанные вещества, которые называются кетоновыми телами (ацетон, ацетоуксусная кислота и бета-гидроксимасляная кислота).
Если они присутствуют в чрезмерных количествах, они могут вызвать состояние ацидоза в организме, при котором эти токсичные соединения постепенно выводятся с мочой, дыханием и слюной.
Причины ацетона у здоровых детей
Голодание часами. Отсутствие завтрака или опоздание с обедом приводит к снижению уровня глюкозы в организме. ⠀
Несбалансированное питание. Это может произойти, если ребенок потребляет слишком много жира или животного белка или не получает достаточно сахара и других углеводов. ⠀
У детей с определенными заболеваниями.
Высокая температура. Когда у ребенка длилась лихорадка, организм нуждается в большей энергии.
Рвота ⠀
Боль в горле. Из-за дискомфорта, который он вызывает, он мешает ребенку есть или есть отсутствие аппетита, что приводит к длительной голодовке. ⠀
Ювенильный диабет. ⠀
Низкий уровень глюкозы в крови может возникнуть из-за привычных опозданий с приемом пищи. С другой стороны, при сахарном диабете 1 типа глюкоза в крови может повышаться из-за недостатка в организме инсулина.
Бывает и так, что причина этого состояния может быть неизвестна.
Симптомы
- Тошнота или рвота
- Потоотделение больше обычного
- Тревожность, дезориентация или изменения в поведении
- Ускоренное сердцебиение
- Слабость
- Затуманенное зрение
- Головокружение
- Жалобы на боль в области пупка
- Головная боль
- Дыхание пахнет переспевшими яблоками
- Моча с сильным запахом, темнее, чем обычно.
Как помочь ребенку?
- Давайте ребенку много пить!
- Пить нужно немного, но часто, мелкими глотками.
- Давайте компот из сухофруктов, минеральная вода без газа, растворы с электролитами.
- Не используйте бетаргин и сорбенты. Они не имеют доказанной эффективности.
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