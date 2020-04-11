ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Симптоматическое лечение коронавируса: врач назвал аналог популярного лекарства

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 14:09
Симптоматическое лечение коронавируса: врач назвал аналог популярного лекарства
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине лечится симптоматически

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 2511 человек. Так как специфические лекарства и вакцина еще не были изобретены, врачи лечат COVID-19 симптоматически. Среди популярных лекарств – парацетамол, который украинцы смели с полок аптек еще как только был объявлен карантин. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какими препаратами можно заменить парацетамол, если его не оказалось дома и нет возможности купить в аптеках.

Доктор Комаровский отмечает, что рекомендованные им препараты являются не менее эффективными в лечение симптомов коронавируса, чем парацетамол. Об этом он рассказал в своем микроблоге.

Украинка, которая работает фармацевтом задала врачу вопрос о том, какие она может рекомендовать лекарственные препараты в случае дефицита парацетамола.

Так к Евгению Комаровскому обратилась украинка, которая работает фармацевтом. Среди аналогов с таким же действующим веществом в аптеках есть лекарства как "Флюколд", "Комбигрипп", "Хелпис". Но украинцы возмущаются, считая, что рекомендуемые препараты менее эффективны.

Доктор Комаровский ответил на письмо украинки, подчеркнув, что комбинированное противопростудное лекарство можно выпить, если нет парацетамола в чистом виде. В таких препаратах, как правило, присутствует парацетамол и витамины.

Врач уточнил, что парацетамол — это то же самое, что элинол, калпол, эфиралган, панадол и т. д.

Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.

Также доктор призвал людей не увлекаться противопростудными препаратами и не принимать их без надобности.

Напомним, что первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.

Американцы в суде требуют от Китая 1,2 трлн долларов за коронавирус Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом
Новости Украины лечениелекарстваКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь