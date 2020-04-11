Симптоматическое лечение коронавируса: врач назвал аналог популярного лекарства

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине лечится симптоматически

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 2511 человек. Так как специфические лекарства и вакцина еще не были изобретены, врачи лечат COVID-19 симптоматически. Среди популярных лекарств – парацетамол, который украинцы смели с полок аптек еще как только был объявлен карантин. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какими препаратами можно заменить парацетамол, если его не оказалось дома и нет возможности купить в аптеках.

Доктор Комаровский отмечает, что рекомендованные им препараты являются не менее эффективными в лечение симптомов коронавируса, чем парацетамол. Об этом он рассказал в своем микроблоге.

Украинка, которая работает фармацевтом задала врачу вопрос о том, какие она может рекомендовать лекарственные препараты в случае дефицита парацетамола.

Так к Евгению Комаровскому обратилась украинка, которая работает фармацевтом. Среди аналогов с таким же действующим веществом в аптеках есть лекарства как "Флюколд", "Комбигрипп", "Хелпис". Но украинцы возмущаются, считая, что рекомендуемые препараты менее эффективны.

Доктор Комаровский ответил на письмо украинки, подчеркнув, что комбинированное противопростудное лекарство можно выпить, если нет парацетамола в чистом виде. В таких препаратах, как правило, присутствует парацетамол и витамины.

Врач уточнил, что парацетамол — это то же самое, что элинол, калпол, эфиралган, панадол и т. д.

Максимальное количество 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека.

Также доктор призвал людей не увлекаться противопростудными препаратами и не принимать их без надобности.

Напомним, что первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.