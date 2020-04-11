ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Симптоматичне лікування коронавірусу: лікар назвав аналог популярних ліків

STYLERКоронавірус    11.04.2020 - 14:09
Симптоматичне лікування коронавірусу: лікар назвав аналог популярних ліків
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні лікується симптоматично

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 2511 осіб. Через те, що специфічні ліки та вакцина ще не були винайдені, лікарі лікують COVID-19 симптоматично. Серед популярних ліків – парацетамол, який українці змели з полиць аптек ще як тільки було оголошено карантин. Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, якими препаратами можна замінити парацетамол, якщо його не виявилося вдома і немає можливості придбати в аптеках.

Доктор Комаровський зазначає, що рекомендовані препарати є не менш ефективними для лікування симптомів коронавіруса, ніж парацетамол. Про це він розповів у своєму мікроблозі.

Українка, яка працює фармацевтом задала лікарю питання про те, які вона може рекомендувати лікарські препарати в разі дефіциту парацетамолу.

Так до Євгена Комаровського звернулася українка, яка працює фармацевтом. Серед аналогів з такою ж діючою речовиною в аптеках є ліки як "Флюколд", "Комбігрип", "Хелпис". Але українці обурюються, вважаючи, що рекомендовані препарати менш ефективні.

Доктор Комаровський відповів на лист українки, підкресливши, що комбіновані протизастудні ліки можна випити, якщо немає парацетамолу в чистому вигляді. У таких препаратах, як правило, присутній парацетамол і вітаміни.

Лікар уточнив, що парацетамол — це те ж саме, що елинол, калпол, ефиралган, панадол і т. д.

Максимальна кількість 1,5 г = 1500 мг на добу для дорослої людини.

Також доктор закликав людей не захоплюватися протизастудними препаратами та не приймати їх без потреби.

Нагадаємо, що перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області.

Американці у суді вимагають від Китаю 1,2 трлн доларів через коронавірус Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус
Новини України лечениелекарстваКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся