Симонов день: что можно и нельзя делать, главные приметы

Эта дата называлась в народе Симонов день
Какой сегодня праздник. 23 мая 2020 года в народном календаре называется Симонов день, а также Симон Зилот или Симон посев. В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.
Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.
В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.
Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.
Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.
Автор: Мария Соловей