UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сімейний лікар ще раз нагадала, як збергігати молочні продукти

Фото: Як правильно збергіти "молочку" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Молочні продукти вимагають особливого зберігання, адже це та їжа, яка дуже швидко псується і може викликати не тільки розлад травлення, а і отруєння та інші шлунково-кишкові інфекції.

Як правильно це робити, щоб продукти не тільки не зіпсувались, а і зберегли свої корисні властивості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Катерини Пінчук.

Як зберігати "молочку" у спеку

  • Перевіряйте термін придатності на упаковці і вживайте молочні продукти до його закінчення
  • Зберігайте в холодильнику при температурі від 2 до 6 °C. Це допомагає сповільнити ріст бактерій і зберегти свіжість продуктів
  • Йогурт, сир: зберігайте в оригінальній упаковці. Не залишайте ложку в йогурті, сирку, щоб запобігти потраплянню бактерій
  • Молоко: зберігайте на центральній полиці холодильника, а не в дверцятах
  • Зберігайте різні види молочних продуктів окремо, щоб уникнути змішування запахів і забруднення

Чому треба вживати кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти обовʼязково мають бути в раціоні.

Кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефір, сироватка, та кефір, є важливою складовою здорового харчування з багатьма корисними властивостями:

Підтримка здорової мікрофлори кишечнику

Кисломолочні продукти містять пробіотики (живі мікроорганізми), які сприяють збереженню та відновленню корисної мікрофлори кишечника. Це важливо для зміцнення імунної системи та підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Багато поживних речовин

Кисломолочні продукти містять вітаміни (зокрема вітаміни групи В) та мінерали, такі як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини важливі для підтримки здоров'я кісток, м'язів та інших органів.

Підвищення травної функції: Ферменти, які містяться в кисломолочних продуктах, сприяють кращій травленню їжі і покращують всмоктування корисних речовин.

Зниження ризику захворювань

Регулярне споживання кисломолочних продуктів асоціюється з зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.

Підтримка здоров'я шкіри

Пробіотики і вітаміни в кисломолочних продуктах можуть покращувати стан шкіри і волосся.

 

Нагадаємо, що в Україні через скарги покупців перевіряють магазини, всьому виною - спека.

Читайте також, тренер Мандзяк розказав, що їсти в спеку і без електрики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зберігання продуктівПоради