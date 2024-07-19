Сімейний лікар ще раз нагадала, як збергігати молочні продукти

Молочні продукти вимагають особливого зберігання, адже це та їжа, яка дуже швидко псується і може викликати не тільки розлад травлення, а і отруєння та інші шлунково-кишкові інфекції.
Як правильно це робити, щоб продукти не тільки не зіпсувались, а і зберегли свої корисні властивості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram сімейного лікаря Катерини Пінчук.
Кисломолочні продукти обовʼязково мають бути в раціоні.
Кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефір, сироватка, та кефір, є важливою складовою здорового харчування з багатьма корисними властивостями:
Підтримка здорової мікрофлори кишечнику
Кисломолочні продукти містять пробіотики (живі мікроорганізми), які сприяють збереженню та відновленню корисної мікрофлори кишечника. Це важливо для зміцнення імунної системи та підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.
Багато поживних речовин
Кисломолочні продукти містять вітаміни (зокрема вітаміни групи В) та мінерали, такі як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини важливі для підтримки здоров'я кісток, м'язів та інших органів.
Підвищення травної функції: Ферменти, які містяться в кисломолочних продуктах, сприяють кращій травленню їжі і покращують всмоктування корисних речовин.
Зниження ризику захворювань
Регулярне споживання кисломолочних продуктів асоціюється з зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.
Підтримка здоров'я шкіри
Пробіотики і вітаміни в кисломолочних продуктах можуть покращувати стан шкіри і волосся.
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