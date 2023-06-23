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Сім'ї полонених військових можуть відправити листи своїм рідним: як це зробити

Як рідним написати листа полоненому (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Сім'ї та близькі українських військових полонених можуть написати та надіслати їм листа. Захисники мають на це право відповідно до Женевської конвенції.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у своєму Telegram.

Як написати листа

"Українська сторона чітко дотримується норм міжнародного права. Зокрема, забезпечує утримуваним російським військовополоненим листування зі своїми рідними", - пише Котенко.

Він також додає, що від російської сторони очікують аналогічного дотримання прав військовополонених.

Однак існують деякі правила написання самих листів:

  • держава-одержувач має право цензурувати лист, тому радять писати їх політично нейтральними, не давати оцінку військовий чи політичній ситуації та в жодному разі не передавати інформацію, яка може зашкодити військовому
  • у листи можна вкласти дитячі малюнки, розповідати новини з сім'ї та висловлювати свою підтримку
  • не повідомляйте в листах вашу особисту інформацію: домашня адреса, номери телефонів, електронна адреса тощо. Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті.

Куди надсилати листи

Якщо будете користуватися послугами Укрпошти, тоді отримувач такий: ДП "Український національний центр розбудови миру", вул. Глибочицька, 17 Д, м. Київ, 04052. На конверті не забудьте зазначити "Служба військовополонених".

Відправляючи лист Новою Поштою, як одержувача вказуйте: відділення №89, м. Київ, Ільчук Дарина Русланівна, тел. 096-305-57-60.

Доставлення листа здійснюється коштом отримувача, тобто безкоштовно для вас.

Як правильно оформити конверт для відправлення, дивіться на інфографіці нижче:

Раніше захисник "Азовсталі" розповів, в яких умовах росіяни утримують полонених.

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