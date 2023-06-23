Семьи пленных военных могут отправить письма своим родным: как это сделать

Семьи и близкие украинских военных пленников могут написать и отправить им письмо. Защитники имеют на это право в соответствии с Женевской конвенцией.
Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в своем Telegram.
"Украинская сторона четко соблюдает нормы международного права. В частности, обеспечивает удерживаемым российским военнопленным переписку со своими родными", - пишет Котенко.
Он также добавляет, что от российской стороны ожидается аналогичное соблюдение прав военнопленных.
Однако существуют некоторые правила написания самих писем:
Если будете пользоваться услугами Укрпочты, тогда получатель такой: ГП "Украинский национальный центр развития мира", ул. Глубочицкая, 17 Д, г. Киев, 04052. На конверте не забудьте указать "Служба военнопленных".
Отправляя письмо Новой Почтой, как получателя указывайте: отделение №89, г. Киев, Ильчук Дарья Руслановна, тел. 096-305-57-60.
Доставка письма осуществляется за счет получателя, то есть бесплатно для вас.
Как правильно оформить конверт для отправки, смотрите на инфографике:
Ранее защитник "Азовстали" рассказал, в каких условиях россияне удерживают пленных.
К слову, мы показывали, как в украинском плену чувствуют себя сами россияне.