Сім'ї із Маріуполя отримали нове житло у Дніпрі, облаштоване за підтримки Фонду Ахметова

Цього літа люди заселилися вже у другий відремонтований та модернізований будинок-гуртожиток, який допоміг облаштувати Фонд. Друга черга заселення відбулася напередодні Дня Незалежності України.

"Фонд Ріната Ахметова системно допомагає маріупольцям по всій Україні та чітко розуміє, наскільки гострою є проблема тимчасового житла. Наразі Фонд є одним із основних українських донорів проєкту "ЯМаріуполь. Житло". Ми дуже раді брати участь у новому етапі розвитку проєкту", - наголосив Михайло Катеринчак, менеджер проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Йдеться не просто про облаштування кімнат меблями, технікою та іграшками, а про створення сприятливих умов задля того, щоб люди спілкувалися, взаємодіяли, підтримували один одного, зберігаючи цінний осередок маріупольської громади.

У будинках, які допомагає облаштувати Фонд, мешкають люди зі статусом ВПО, багатодітні сім’ї, родини дітей з інвалідністю, одинокі матері, а також сім’ї, у яких є неповнолітні й пенсіонери.

"Нам вдалося зробити якісний соціальний обʼєкт. У його центрі людина, а навколо сформовані необхідні умови для комфортного проживання. Зараз проводимо ремонтні роботи ще у 5 будівлях у Дніпрі, а проєкт плануємо масштабувати та розширювати ще на декілька міст України", - зазначив Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя.

Фонд Ріната Ахметова системно підтримує маріупольців, спрямовуючи гуманітарну допомогу до центрів "Я - Маріуполь" по всій країні. Це набори із харчовими продуктами та засобами гігієни, обігрівачі, це психологічна допомога, а також подарунки та свята для дітей.