RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре, обустроенное при поддержке Фонда Ахметова

Фото: семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Более 200 семей мариупольцев, проживающих в Днепре, получили ключи от новых квартир в социальном жилье проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому еще на пилотном этапе присоединился Фонд Рината Ахметова. Фонд взял на себя обустройство зон совместного использования, детских и игровых комнат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Этим летом люди заселились уже во второе отремонтированное и модернизированное здание-общежитие, которое помогло обустроить Фонд. Вторая очередь заселения прошла накануне Дня Независимости Украины.

"Фонд Рината Ахметова системно помогает мариупольцам по всей Украине и четко понимает, насколько острой проблема временного жилья. Сейчас Фонд является одним из основных украинских доноров проекта "ЯМариуполь. Жилье". Мы очень рады участвовать в новом этапе развития проекта", - подчеркнул Михаил Катеринчак, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Речь идет не просто об обустройстве комнат мебелью, техникой и игрушками, а о создании благоприятных условий для того, чтобы люди общались, взаимодействовали, поддерживали друг друга, сохраняя ценный центр мариупольского общества.

В домах, помогающих обустроить Фонд, проживают люди со статусом ВПЛ, многодетные семьи, семьи детей с инвалидностью, одинокие матери, а также семьи, в которых есть несовершеннолетние и пенсионеры.

"Нам удалось сделать качественный социальный объект. В его центре человек, а вокруг сформированы необходимые условия для комфортного проживания. Сейчас производим ремонтные работы еще в 5 зданиях в Днепре, а проект планируем масштабировать и расширять еще на несколько городов Украины", - отметил Вадим Бойченко. , городской голова Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает мариупольцев, направляя гуманитарную помощь в центры "Я - Мариуполь" по всей стране. Это наборы с пищевыми продуктами и средствами гигиены, обогреватели, психологическая помощь, а также подарки и праздники для детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовМариуполь