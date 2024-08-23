Сім'ї із Маріуполя отримали нове житло у Дніпрі, облаштоване за підтримки Фонду Ахметова

Понад 200 сімей маріупольців, які мешкають у Дніпрі, отримали ключі від нових квартир у соціальному житлі проєкту "ЯМаріуполь. Житло", до якого ще на пілотному етапі долучився Фонд Ріната Ахметова. Фонд взяв на себе облаштування зон спільного користування, дитячих та ігрових кімнат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Цього літа люди заселилися вже у другий відремонтований та модернізований будинок-гуртожиток, який допоміг облаштувати Фонд. Друга черга заселення відбулася напередодні Дня Незалежності України.

"Фонд Ріната Ахметова системно допомагає маріупольцям по всій Україні та чітко розуміє, наскільки гострою є проблема тимчасового житла. Наразі Фонд є одним із основних українських донорів проєкту "ЯМаріуполь. Житло". Ми дуже раді брати участь у новому етапі розвитку проєкту", - наголосив Михайло Катеринчак, менеджер проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Йдеться не просто про облаштування кімнат меблями, технікою та іграшками, а про створення сприятливих умов задля того, щоб люди спілкувалися, взаємодіяли, підтримували один одного, зберігаючи цінний осередок маріупольської громади.

У будинках, які допомагає облаштувати Фонд, мешкають люди зі статусом ВПО, багатодітні сім’ї, родини дітей з інвалідністю, одинокі матері, а також сім’ї, у яких є неповнолітні й пенсіонери.

"Нам вдалося зробити якісний соціальний обʼєкт. У його центрі людина, а навколо сформовані необхідні умови для комфортного проживання. Зараз проводимо ремонтні роботи ще у 5 будівлях у Дніпрі, а проєкт плануємо масштабувати та розширювати ще на декілька міст України", - зазначив Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя.

Фонд Ріната Ахметова системно підтримує маріупольців, спрямовуючи гуманітарну допомогу до центрів "Я - Маріуполь" по всій країні. Це набори із харчовими продуктами та засобами гігієни, обігрівачі, це психологічна допомога, а також подарунки та свята для дітей.