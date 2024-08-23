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Семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре, обустроенное при поддержке Фонда Ахметова

Пятница 23 августа 2024 16:41
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Семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре, обустроенное при поддержке Фонда Ахметова Фото: семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Более 200 семей мариупольцев, проживающих в Днепре, получили ключи от новых квартир в социальном жилье проекта "ЯМариуполь. Жилье", к которому еще на пилотном этапе присоединился Фонд Рината Ахметова. Фонд взял на себя обустройство зон совместного использования, детских и игровых комнат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Этим летом люди заселились уже во второе отремонтированное и модернизированное здание-общежитие, которое помогло обустроить Фонд. Вторая очередь заселения прошла накануне Дня Независимости Украины.

"Фонд Рината Ахметова системно помогает мариупольцам по всей Украине и четко понимает, насколько острой проблема временного жилья. Сейчас Фонд является одним из основных украинских доноров проекта "ЯМариуполь. Жилье". Мы очень рады участвовать в новом этапе развития проекта", - подчеркнул Михаил Катеринчак, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре, обустроенное при поддержке Фонда Ахметова

Речь идет не просто об обустройстве комнат мебелью, техникой и игрушками, а о создании благоприятных условий для того, чтобы люди общались, взаимодействовали, поддерживали друг друга, сохраняя ценный центр мариупольского общества.

В домах, помогающих обустроить Фонд, проживают люди со статусом ВПЛ, многодетные семьи, семьи детей с инвалидностью, одинокие матери, а также семьи, в которых есть несовершеннолетние и пенсионеры.

"Нам удалось сделать качественный социальный объект. В его центре человек, а вокруг сформированы необходимые условия для комфортного проживания. Сейчас производим ремонтные работы еще в 5 зданиях в Днепре, а проект планируем масштабировать и расширять еще на несколько городов Украины", - отметил Вадим Бойченко. , городской голова Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает мариупольцев, направляя гуманитарную помощь в центры "Я - Мариуполь" по всей стране. Это наборы с пищевыми продуктами и средствами гигиены, обогреватели, психологическая помощь, а также подарки и праздники для детей.

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Ринат Ахметов Мариуполь
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