Сім’я з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова

У спокійних умовах хлопчик знову заговорив. Історією сім'ї поділився амбасадор фонду, актор та ведучий Олексій Суханов.

Після тієї атаки вони з мамою дивом не постраждали фізично. Але Тимофій все бачив, знав і пам’ятає. Він як ніколи багато спав, аби не бачити і не чути того, що відбувається навколо. Сім'я надовго спустилася у підвал. Коли вийшли - не впізнали місто.

"У нас на подвір’ї були хрести, могили. Багато людей було під завалами. Коли ми з дітьми сиділи у підвалі, прилетіло під будинок. Цей звук не забути", - згадує Наталія.

Для таких дітей, як Тимофій, навіть мінімальний стрес - завеликий удар. У хлопчика аутизм. Все, що він пережив у підвалах Маріуполя і бачив на вулицях, мама довго буде коригувати зі спеціалістами. Коли волонтери вивезли Наталію з сином з Маріуполя у Дніпро, Тимофій заговорив. Поки це окремі слова. Але їх завжди розуміє мама.

У Дніпрі, поряд із дитячим майданчиком, який дуже подобається Тимофію, їх тимчасовий дім. 55 майбутніх жителів гуртожитку - діти, 7 з яких з інвалідністю.

Партнером пілотного проекту соціального житла для маріупольців #ЯМаріупольЖитло став Фонд Ріната Ахметова, взявши на себе оснащення зон спільного користування, від меблів і техніки на кухні до іграшок у дитячій кімнаті.