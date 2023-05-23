Семья из Мариуполя получила жилье в Днепре, которое обустроил Фонд Ахметова

В спокойных условиях мальчик снова заговорил. Историей семьи поделился посол фонда, актер и ведущий Алексей Суханов.

После этой атаки они с мамой чудом не пострадали физически. Но Тимофей все видел, знал и помнит. Он как никогда много спал, чтобы не видеть и не слышать происходящего вокруг. Семья надолго спустилась в подвал. Когда вышли - не узнали город.

"У нас во дворе были кресты, могилы. Многие были под завалами. Когда мы с детьми сидели в подвале, прилетело под дом. Этот звук не забыть", - вспоминает Наталья.

Для таких детей, как Тимофей, даже минимальный стресс - большой удар. У мальчика аутизм. Все, что он пережил в подвалах Мариуполя и видел на улицах, мама будет долго корректировать со специалистами. Когда волонтеры увезли Наталью с сыном из Мариуполя в Днепр, Тимофей заговорил. Пока это отдельные слова. Но их всегда понимает мама.

В Днепре, рядом с детской площадкой, очень нравится Тимофею, их временный дом. 55 будущих жителей общежития – дети, 7 из которых с инвалидностью.

Партнером пилотного проекта социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье стал Фонд Рината Ахметова, взяв на себя оснащение зон совместного пользования, от мебели и техники на кухне до игрушек в детской комнате.