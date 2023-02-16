Сім'я з трьома дітьми подорожує всім світом, поки малеча не втратила зір: зворушлива історія

Деталі зворушливої сімейної історії

У трирічної Мії - найстарша дитина подружжя - виявили хворобу очей, яка не є виліковною та рано чи пізно призведе до втрати зору. Те саме підозрювали у двох менших хлопчиків.

Побоювання батьків підтвердилися, коли у 2019 році у хлопців виявили таке ж генетичне захворювання.

"Ви нічого не можете зробити. Ми не знаємо, як швидко це піде, але ми очікуємо, що вони повністю осліпнуть до середини життя", - каже Лемей, пояснюючи, що наразі не існує ліків або ефективного лікування, яке б уповільнило прогресування пігментного ретиніту.

Батьки подорожують з дітьми по всьому світу до того, як вони осліпнуть (фото: edition.cnn.com)

Візуальна пам'ять

Коли пара змирилася з новиною, вона зосередила свою увагу на тому, щоб допомогти своїм дітям розвинути навички, які їм знадобляться, щоб орієнтуватися в житті. Невдовзі вони з чоловіком почали будувати плани провести рік у подорожах навколо світу зі своїми дітьми.

"Вдома є чим зайнятися, але немає нічого кращого, ніж подорожі", - каже батько трійні.

Невдовзі вони почали накопичувати свої заощадження. Сім'я з шести осіб спочатку мала вирушити в липні 2020 року. Однак вони були змушені відкласти свою подорож на кілька років через обмеження на подорожі, спричинені глобальною пандемією.

Вирушивши в річну подорож у 2022 році, сім'я об'їздила вже багато країн. Серед них Намібія, Замбія, Туреччина, Монголія та інші.

Батьки подорожують з дітьми по всьому світу до того, як вони осліпнуть (фото: edition.cnn.com)

Труднощі для батьків

Старша донька Мія знала про своє захворювання з семирічного віку, коли дитина вже певним чином розуміє, що означає сліпота. Проте два менших хлопчики Колін і Лорен весь час про це запитують.

"Мій малюк запитав мене: "Мамо, що означає бути сліпим? Чи буду я водити машину? Йому п'ять. Але поступово він починає розуміти, що відбувається. Для нього це була звичайна розмова. Але для мене це було боляче", - каже мама Лемей.

Батьки Лемей і Пеллетьє сподіваються, що можливість провести час у різних країнах і познайомитися з різними культурами покаже всім дітям, наскільки вони щасливі, попри проблеми, які можуть виникнути пізніше в їхньому житті, коли їхній зір погіршиться.

Попри розуміння неминучості ситуації батьки дітей сподіваються, що наука встигне винайти відповідне лікування.

"Сподіваюся, наука знайде рішення. Ми схрещуємо пальці за це. Але ми знаємо, що це може статися, тому хочемо переконатися, що наші діти готові протистояти всім викликам", - каже Пеллетьє.

Батьки подорожують з дітьми по всьому світу до того, як вони осліпнуть (фото: edition.cnn.com)