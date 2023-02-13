Зворушлива історія возз'єднання сім'ї у лікарні: поранений захисник обійняв новонародженого сина

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі сталася зворушлива історія. Жінка народила малюка і в цей час її чоловіка привезли з пораненнями з фронту. Захисник України зміг взяти на руки свого новонародженого сина.

Олена та Микола Сердюки – родина з "гарячої точки" України. Але війна розлучила подружжя - Олена евакуювалася до Дніпра на ранніх термінах вагітності, а Микола пішов захищати рідну країну.

Коли настав час народжувати малюка, Олена поїхала до лікарні імені Мечникова. І саме в цей час її чоловіка привезли до цього ж медичного закладу – з пораненнями.

Фото: Микола зміг бути поряд із дружиною під час народження сина

На щастя, травми Миколи виявилися не надто тяжкими. Боєць зміг підтримати дружину під час пологів та побачити свого новонародженого малюка. Хлопчика назвали Михайликом.

"Війна розлучила їх на ранніх термінах вагітності, і наступного разу вони зустрілися у стінах нашої лікарні: Олена поступила з переймами, а цього ж вечора її чоловік потрапив до лікарні з пораненням. У них з'явився чудовий хлопчик, якого вони назвали Михайло. Ми віримо, що народжені у цей тяжкий час діти стануть гордістю нашої країни, як і їхні батьки", - написала лікарня пологового відділення обласної лікарні Євгенія Радчук.

Фото: Микола та Олена Сердюк