Силы спецопераций ВСУ показали видео года под мощную музыку Riffmaster

Командование Сил Специальных операций ВСУ опубликовало отчет и показало в мощном видео достижения бойцов этого рода войск за уходящий 2019 год. Ролик сопровождает музыка Андрея Антоненко - музыканта, военнослужащего, ветерана АТО и лидера рок-группы Riffmaster, который является фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что ССО появились в составе Вооруженных сил меньше трех лет назад - 5 января 2016-го - и являются самым молодым родом войск.

В пресс-службе украинского военного спецназа на странице в Facebook рассказали, что за год были проведены тысячи часов боевой подготовки и выполнения поставленных боевых задач.

Воины приняли участие во многих международных учениях как в Украине так и за рубежом, на которых продемонстрировали свою эффективность. Также говорится о достижении совместимости с НАТО и получении сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования.

"ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи - быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины. Это было очень насыщенно и результативно!" - подчеркивается в сообщении.

Видео: ССО ВСУ показали отчет за 2019 год под музыку Антоненко из Riffmaster

Отметим, что Антоненко является автором гимна Сил Специальных Операций (песня группы Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"). Он служит в ВСУ по контракту с 2017 года и его поведение за это время руководство характеризует как положительное.

Андрей Антоненко служит в Силах специальных операций с июля 2017 года (Фото: facebook.com/usofcom)

Недавно МВД сообщило о раскрытии дела Павла Шеремета и назвало военного и музыканта главным подозреваемым в убийстве журналиста три с половиной года назад. Антоненко арестован. Недавно он подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, замглавы Нацполиции Евгения Коваля и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Видео: Андрей Антоненко из Riffmaster написал гимн ССО "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"