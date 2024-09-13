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Сільві Грато з "Емілі в Парижі" вразила фігурою у сміливому фотосеті. Як виглядає 61-річна акторка

П'ятниця 13 вересня 2024 20:10
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Сільві Грато з "Емілі в Парижі" вразила фігурою у сміливому фотосеті. Як виглядає 61-річна акторка Філіппін Леруа-Больє (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Філіппін Леруа-Больє, яка грає неперевершену та стильну Сільві Грато в серіалі "Емілі в Парижі", вражає фанів вишуканістю й красою. І нині вона показалася на сміливих кадрах й підкорила мережу стрункими формами.

Як виглядає акторка, яка грає Сільві, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нові дописи з Instagram Harper's BAZAAR.

Сільві Грато в реальному житті - нові фото акторки

Так, 61-річна Філіппін з'явилася на обкладинці австралійського видання. І для нового фотосету акторці підібрали декілька зухвалих образів.

Зірка серіалу позувала у шкіряній куртці та продемонструвала стрункі ноги. Також вона приміряла цікавий костюм з акцентним паском на талії.

В епізодах "Емілі в Парижі" героїня Леруа-Больє - впевнена у собі та дуже стильна жінка. І на нових кадрах акторка показала, що не поступається образу, адже в реальному житті вона теж здатна вразити ефектними "луками".

Помітно, що акторка знає свої "сильні сторони" та обирає вдалі ракурси.

Реакція мережі

Нові фото зірки "Емілі в Парижі" вразили фанів. У коментарях вони пишуть:

  • "Фатальна жінка"
  • "Справжня елегантність"
  • "Без сумнівів, найхаризматичніша жінка"
  • "Ви чудова"
  • "В захваті від цих образів"
  • "Ікона моди"
  • "Красуня, неймовірна жінка".

До слова, раніше ми вже називали невідомі факти з біографії Лілі Коллінз.

Окрім цього, читайте, які зірки не комплексують через зайву вагу.

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