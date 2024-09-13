Сільві Грато з "Емілі в Парижі" вразила фігурою у сміливому фотосеті. Як виглядає 61-річна акторка
Акторка Філіппін Леруа-Больє, яка грає неперевершену та стильну Сільві Грато в серіалі "Емілі в Парижі", вражає фанів вишуканістю й красою. І нині вона показалася на сміливих кадрах й підкорила мережу стрункими формами.
Як виглядає акторка, яка грає Сільві, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нові дописи з Instagram Harper's BAZAAR.
Сільві Грато в реальному житті - нові фото акторки
Так, 61-річна Філіппін з'явилася на обкладинці австралійського видання. І для нового фотосету акторці підібрали декілька зухвалих образів.
Зірка серіалу позувала у шкіряній куртці та продемонструвала стрункі ноги. Також вона приміряла цікавий костюм з акцентним паском на талії.
В епізодах "Емілі в Парижі" героїня Леруа-Больє - впевнена у собі та дуже стильна жінка. І на нових кадрах акторка показала, що не поступається образу, адже в реальному житті вона теж здатна вразити ефектними "луками".
Помітно, що акторка знає свої "сильні сторони" та обирає вдалі ракурси.
Реакція мережі
Нові фото зірки "Емілі в Парижі" вразили фанів. У коментарях вони пишуть:
- "Фатальна жінка"
- "Справжня елегантність"
- "Без сумнівів, найхаризматичніша жінка"
- "Ви чудова"
- "В захваті від цих образів"
- "Ікона моди"
- "Красуня, неймовірна жінка".
До слова, раніше ми вже називали невідомі факти з біографії Лілі Коллінз.
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