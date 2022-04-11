Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их "фишка"

Насколько это безумно, Илон Маск, спрашивает пресс-служба Сильпо в Twitter. В компании свою просьбу обосновали вероятной нехваткой топлива в Украине из-за атаки врагом нефтебаз.

Как віглядет Tesla Semi и ее возможности

Электромобили Tesla Semi позволяют не зависеть от нефтепродуктов. Грузовой электрокар только-только начали выпускать в конце декабря 2021 года и пока собирают малыми партиями.

Полномасштабное производство начнется не раньше 2023 года. К тому же, первых 750 авто уже раскуплены такими компаниями-гигантами, как PepsiCo, Walmart, Anheuser-Busch InBev, DHL и FedEx.

Tesla Semi доступна в версиях с запасом хода в 480 и 800 км. Грузовой электромобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд и стоит всего 150-200 тыс. долларов. Небольшая сумма за автомобиль такого класса.

Вот так выглядит авто:

Фото: (tesla.com/semi)