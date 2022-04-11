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Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх "фішка"

Колаж РБК-Україна: Сільпо просить у Ілона Маска Tesla Semi
Автор: Світлана Мащенко

Мережа супермаркетів Сільпо звернулася до Ілона Маска з пропозицією протестувати в Україні його нові супер-вантажівки Tesla Semi.

Поки глава компанії Tesla не відповів, розповідаємо і показуємо в матеріалі Styler, як виглядають ці електрокари.

Наскільки це шалено, Ілон Маск, запитує прес-служба Сільпо в Twitter. У компанії своє прохання обґрунтували ймовірною нестачею палива в Україні через атаку ворогом нафтобаз.

Як виглядає Tesla Semi і її можливості

Електромобілі Tesla Semi дозволяють не залежати від нафтопродуктів. Вантажний електрокар тільки-тільки почали випускати в кінці грудня 2021 року і поки збирають малими партіями.

Повномасштабне виробництво почнеться не раніше 2023 року. До того ж, перших 750 авто вже розкуплені такими компаніями-гігантами, як PepsiCo, Walmart, Anheuser-Busch InBev, DHL і FedEx.

Tesla Semi доступна у версіях з запасом ходу в 480 і 800 км. Вантажний електромобіль розганяється до 100 км/год всього за 5 секунд і коштує всього 150-200 тисяч доларів. Невелика сума за автомобіль такого класу.

Ось так виглядає авто:

Фото: (tesla.com/semi)

Раніше ми писали, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою.

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Илон Маск