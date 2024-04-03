Силою до військкомату: адвокат розповів, що робити, якщо затримують працівники ТЦК

Яка ситуація може виникнути

Наприклад, підходять до вас четверо представників ТЦК і просять пред’явити документи, але права вона на це не мають.

Ви можете пояснити їм, що вони не уповноважені на такі дії та продовжуєте йти собі далі. Але вам будуть перекривати шлях і повторювати свою вимогу.

"Потім хтось із них бере вас за руку та вимагає проїхати до ТЦК. Ви, звичайно ж, вириваєтеся, а в його колег спрацьовує стадний інстинкт і за руку вас хапає вже решта чоловіків, які силою намагаються заштовхати вас у бус. Тобто, відбувається незаконне затримання", - зазначив адвокат.

Статтею 19 чітко визначено, що органи влади діють у спосіб та в межах, що передбачені Конституцією або законами. Якщо перечитати законодавство України на сайті парламенту, то й натяку не буде щодо права затримувати для працівників ТЦК.

Однак, є стаття 29 Конституції, в якій йдеться, що затримати можуть лише у разі нагальної необхідності запобігти злочину чи його перепинити, з обов’язковим наданням можливості скористатися правовою допомогою.

Також статтею 60 Конституції гарантовано право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. А вимога ТЦК поїхати з ними є незаконною.

"Та водночас складається хибне враження про припустимість застосування прийомів джиу-джитсу, стилю п’яного кулака, права використовувати зброю чи застосовувати балончик з перцем", - йдеться у повідомленні.

Необхідна оборона

Варто пам'ятати, якщо ви застосуєте зброю, то ви не те, що перевищите межі необхідної оборони, вам прямо інкримінують замах на вбивство і посадять на 15 років або довічно.

Все тому, що ваші діє не є співмірними з ситуацією, адже не існує загрози вашому життю або здоров’ю. І це ще варіант з найкращим кінцем. Бо якщо ви спробуєте застосувати зброю, то з вірогідністю 100% вас просто застрелять.

Якщо вас "пакують до буса" люди без розпізнавальних знаків і посвідчень, то ви можете битися, використовувати балончик і навіть зброю, бо це дійсно можуть бути злочинці.

Але якщо до вас підійшли люди у формі, представилися працівниками ТЦК, показали посвідчення, ви їх ідентифікували, але не бажаєте насильно їхати до ТЦК та розпочали бійку або застосували балончик, тоді вас чекають:

асиметрична відповідь і з великою ймовірністю потрапите до лікарні з переломами

ваші дії підпадуть під злісне хуліганство і до відповідальності притягнуть лише вас, як ініціатора бійки

Інша справа, якщо бійку розпочали представники ТЦК. Тут все залежить від обставин, тяжкості ушкоджень та кваліфікації дій кожної сторони.

Однак, якщо буде відсутній відеозапис чи свідки, то вам буде дуже складно щось довести. Звичайно, якщо у вас не буде середніх або тяжких тілесних ушкоджень. Тож у програші залишаться обидві сторони.

Що варто знати

Найефективніший спосіб захисту від таких дій - увімкнути прямий ефір через будь-який додаток або месенджер.

Якщо ви попередили про прямий ефір, це явно спонукатиме ТЦК поводитися відповідно до своїх повноважень і зменшить ризик незаконних дій з обох сторін.

"Повірте, для них, як і для поліції, відеозйомка - це холодний душ, а прямий ефір просто караул", - додав Сімутін.

Також відео неможливо буде видалити з мережі, докази збережуться автоматично.

У разі незаконного затримання, якщо ви не погоджуєтеся з такими діями, краще чинити лише пасивний опір, тобто вириватися, опиратися, кликати на допомогу, але не давати волю емоціям та не застосовувати кулаки.

Якщо ж вас затримали із застосуванням фізичної сили та незаконно доставили до ТЦК, тоді вам слід правильно зафіксувати цей факт, подавши заяву до поліції, ДБР і прокуратури.

Так у вас буде більше шансів визнати їхні дії протиправними, а всі подальші дії, проведені в приміщенні ТЦК проти вашої волі - незаконними.