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У поліції пояснили, кого та в яких випадках вони доставляють до ТЦК

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 13:29
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У поліції пояснили, кого та в яких випадках вони доставляють до ТЦК Фото: Поліція доставляє українців до ТЦК, якщо вони оголошені в розшук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Співробітники Національної поліції доставляють громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо вони оголошені в розшук.

Про це заявив Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Він повідомив, що поліцейські розшукують людей після внесення ТЦК даних до інформаційної системи.

"Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо - виключно доставляємо - до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", - сказав керівник департаменту НПУ.

За словами Ахрамєєва, вже у ТЦК складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", - пояснив Ахрамєєв.

Штрафи за неявку до ТЦК

Нагадаємо, неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за повісткою тягне адміністративну відповідальність - штраф від 3,4 до 5,1 тисяч гривень.

Якщо військовозобов’язаний, отримавши повістку, не прибуває до районного ТЦК, то його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, Раді запропонували знизити призовний вік до 25 років, посилити покарання для ухилянтів, а також запровадити вручення повісток в онлайн-форматі.

Парламент вже ухвалив законопроект у першому читанні, зараз розглядаються правки до другого читання.

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