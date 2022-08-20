Силовики пришли с проверкой в киевский ресторан "Причал": администрация заявила о давлении

В четверг, 18 августа, в ресторан "Причал", который расположен в Киеве на Днепре пришли правоохранители с представителями сразу нескольких инспекций.

Об этом сообщает " Киеввласть " со ссылкой от администрацию ресторана.

Более 20 человек на протяжении 4 часов пытались провести проверку плавсредства, на котором находится ресторан Причал.

Среди правоохранителей также был замечен отстраненный руководитель Подольской районной прокуратуры Сергей Ходоковский, который месяцем ранее с нарушением закона устроил проверку зоны отдыха Slavutych Beach Club, которая также расположена на берегу Днепра.

Представители ресторана не согласны с действиями правоохранительных органов. Они заявили, что сотрудники прокуратуры нагрянули без какого либо предупреждения и соответствующих документов.

"Следователь сказал, что они приехали проводить осмотр, а по сути хотели провести обыск. Начали отключать свет, воду, не предоставив соответствующих разрешающих документов. Это какой-то беспредел", - рассказывает Капитан плавсредства, на котором находится ресторан, Николай Тищук.

По словам Тищука, правоохранители задавали вопросы, которые не касались предмета их действий в ресторане.

"Им было интересно, сколько у нас спасательных кругов, жилетов. Искали повод чтобы придраться. Это уже моя третья проверка на этом плавсредства, но такого беспредела я ещё не видел", - жалуется капитан Николай Тищук.

Сотрудники правоохранительных органов от официальных комментариев отказались и не допустили представителей СМИ на место проверки.

Напомним, в начале июля правоохранители проводили инспекцию столичного ресторана Slavutych Beach Club.

По информации KВ, группу курировал все тот же руководитель окружной прокуратуры Подольского района Сергей Ходоковский, который, по данным источников, в середине июня был отстранен от исполнения обязанностей за произвол.