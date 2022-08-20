Силовики прийшли з перевіркою в київський ресторан" Причал": адміністрація заявила про тиск

У четвер, 18 серпня, в ресторан "Причал", який розташований в Києві на Дніпрі прийшли правоохоронці з представниками відразу декількох інспекцій.

Про це повідомляє " Київвлада " з посиланням від адміністрацію ресторану.

Понад 20 осіб протягом 4 годин намагалися провести перевірку плавзасобу, на якому знаходиться ресторан "Причал".

Серед правоохоронців також був помічений відсторонений Керівник Подільської районної прокуратури Сергій Ходоковський, який місяцем раніше з порушенням закону влаштував перевірку зони відпочинку Slavutych Beach Club, яка також розташована на березі Дніпра.

Представники ресторану не згодні з діями правоохоронних органів. Вони заявили, що співробітники прокуратури нагрянули без будь-якого попередження і відповідних документів.

"Слідчий сказав, що вони приїхали проводити огляд, а по суті хотіли провести обшук. Почали відключати світло, воду, не надавши відповідних дозвільних документів. Це якесь свавілля", - розповідає капітан плавзасобу, на якому знаходиться ресторан, Микола Тищук.

За словами Тищука, правоохоронці ставили питання, які не стосувалися предмету їхніх дій у ресторані.

"Їм було цікаво, скільки у нас рятувальних кругів, жилетів. Шукали привід, щоб причепитися. Це вже моя третя перевірка на цьому плавзасобі, але такого свавілля я ще не бачив", - скаржиться капітан Микола Тищук.

Співробітники правоохоронних органів від офіційних коментарів відмовилися і не допустили представників ЗМІ на місце перевірки.

Нагадаємо, на початку липня правоохоронці проводили інспекцію столичного ресторану Slavutych Beach Club.

За інформацією КВ, групу курирував все той же керівник окружної прокуратури Подільського району Сергій Ходоковський, який, за даними джерел, в середині червня був відсторонений від виконання обов'язків за свавілля.