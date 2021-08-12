Сильный ветер и грозы: в Украину придет кратковременное похолодание

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, ожидается ветреная и с грозами. А температура воздуха опустится на несколько градусов во всех областях страны.

Какая погода ждет украинцев в конце недели, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны ожидаются кратковременные дожди и грозы в Днепре, Луганской и Донецкой областях. В остальных городах без существенных осадков, возможен сильный ветер и облачность. Ночью в регионе от +13 до +17 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов, в Днепре до +28 градусов.

В южной части страны будет сухо и солнечно, ветер усилится до штормовых значений. Ночью в регионе ожидается от +16 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов. В Крыму возможна гроза и сильный ветер, ночью +18 +20 градусов, днем до +25 +27 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, но ожидается снижение температуры и сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха ночью до +10 +13 градусов. Днем будет сухо, но облачно и возможен сильный ветер. Температура воздуха от +23 до +26 градусов.

В центральных областях осадки не прогнозируются, ожидается облачная погода и сильный ветер. Ночью от +12 до +15 градусов, днем до +25 +27 градусов.

В Киеве 13 августа без существенных осадков, ветер северо-западный, до 12 м/с. Ночью в столице от +13 до +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

По данным синоптиков, небольшое похолодание в Украине продлится несколько дней, а на следующей неделе снова вернется жаркая погода.

Карта погоды в Украине на пятницу, 13 августа