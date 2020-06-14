Из-за сильных ливней село на Прикарпатье ушло под воду (фото и видео)

На Прикарпатье одно из сел практически ушло под воду из-за сильного ливня. Проливные дожди, которые прошли в Ивано-Франковской области, затопили село Новошин в Долинском районе. Судя по фото и видео, опубликованным взволнованными жителями села, от потопа пострадали почти все домовладения.

Ранее в Ивано-Франковской ГСЧС передавали, что 13 июня, в период с 18 до 19 часов на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов наблюдались грозы, сильный дождь, местами град. Сильно поднялся уровень воды в местных протоках. Пострадали жилье и огороды местных жителей в 6 населенных пунктах.

Мощные ливни привели к тому, что уровень воды в небольших реках существенно поднялся. Это привело к подтоплению дворов, домов и огородов.

Местные жители показали, как после дождя выглядят подтопленные усадьбы.

"Мы живем под лесом, под горой Лиса, у нас протекает небольшой ручей, который в ливни разливается. С горы вода очень быстро прибывает и не помещается в трубу", — цитирует местную жительницу "Фіртка".

Напомним, что ранее в Днепре затопило отремонтированную за 102 млн грн улицу.