Через сильні зливи село на Прикарпатті пішло під воду (фото і відео)

На Прикарпатті одне з сіл практично пішло під воду через сильну зливу. Проливні дощі, які пройшли в Івано-Франківській області, затопили село Новошин у Долинському районі. Судячи з фото і відео, опублікованих схвильованими жителями села, від повені постраждали майже всі домоволодіння.

Раніше в Івано-Франківській ДСНС передавали, що 13 червня, в період з 18 до 19 години на території Косівського, Долинського, Верховинського та Снятинського районів спостерігалися грози, сильний дощ, місцями град. Сильно піднявся рівень води в місцевих протоках. Постраждали житло і городи місцевих мешканців у 6 населених пунктах.

Потужні зливи призвели до того, що рівень води в невеликих річках суттєво піднявся. Це призвело до підтоплення дворів, будинків та городів.

Місцеві жителі показали, як після дощу виглядають підтоплені садиби.

"Ми живемо, під лісом, під горою Лисиця, у нас протікає невеликий струмок, який у зливи розливається. З гори вода дуже швидко прибуває і не поміщається в трубу", — цитує місцеву жительку "Фіртка".

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі затопило відремонтовану за 102 млн грн вулицю.