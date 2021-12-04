Сильные морозы и ледяные дожди со снегом: в Украину ворвется настоящая зима

По прогнозу Диденко, мокрый снег и дождь ожидаются 4 декабря в восточных областях и на юге (кроме Одесской области). Антициклон освободит в субботу от фронтальных осадков большую часть страны.

Однако ожидается повышение атмосферного давления и сильная влажность. Синоптик предупредила, что воздух будет насыщен влагой и от этого может тяжело дышать.

"В воскресенье осадки ожидаются практически везде, но периодические, небольшие", - предупредила Диденко.

Она отметила, что температура воздуха будет низкой, местами ночью до -7 градусов. Днем будет холодно, от -2 до +4 градусов.

Немного теплее только на юге и востоке, от +3 до +8 градусов.

В Киеве 4 декабря ожидается прояснение, а 5 декабря – будет мрачно, облачно, возможен мокрый снег или дождь.

"В ночные часы в столице будет до -5 градусов, в дневные около нуля", - сообщила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу ночью будет очень холодно на западе страны. Температура опустится до -9 -12 градусов.

На севере и в центре от -4 до -7 градусов. На востоке и в южных областях ночью ожидается от 0 до +4 градусов.

Днем 4 декабря на западе ожидается от -2 до +2 градусов, в центре и на севере 0 +2, на востоке и юге от +2 до +5 градусов, местами до +6 +8 градусов.

Осадки в субботу пройдут на востоке и во всех южных областях. По всей Украине ожидается усиление ветра.

Карта погоды на субботу, 4 декабря

В воскресенье снег и мокрый снег ожидается только в западной части страны, в остальных областях будет сухо.

На западе ночью от -2 до -5 градусов, в центре, на севере и в восточных областях от -2 до -6 градусов. Похолодает ночью и на юге, до -3 градусов.

Днем на западе и севере от -1 до +2 градусов, в центре и на востоке от 0 до +2 градусов, в южной части днем прогреется до +3 +6 градусов, в Одессе до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 5 декабря

С понедельника синоптики обещают небольшое потепление почти во всех регионах страны.

Однако ожидаются сильные снегопады, будет идти мокрый снег и снег с дождем.