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Сильные молитвы на Ореховый Спас для защиты от всякого зла и исцеления от болезней

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Воскресенье 28 августа 2022 20:57
Сильные молитвы на Ореховый Спас для защиты от всякого зла и исцеления от болезней Фото: молитвы на Ореховый Спас (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ореховый Спас, или Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, как правильно звучит название праздника в церковном календаре, традиционно отмечают 29 августа.

Праздник завершает цикл из трех Спасов, и верующие посещают храмы и освящают дары полей и лесов, в церквях проводятся торжественные богослужения.

Какие на Ореховый Спас возносят молитвы, прося у Господа защиты от нечистого и любых невзгод, исцеления от хвори и болезни - читайте в материале ниже.

Молитвы на Ореховый Спас, или Спас Нерукотворный, лучше читать при зажженной свечей перед иконами, в спокойной обстановке и тишине, осеняя себя крестом. Главное, чтобы ваши слова, обращенные в молитвах, исходили от души и открытого сердца.

Молитва Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим Твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, Тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.

Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Честному Животворящему Кресту Господню

Да воскреснет Бог, и разбегутся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, так пусть погибнут бесы от лица любящих Бога и тех, кто знаменует себя крестным знамением, и в веселии глаголять: Радуйся, Пречесний и Животворящий Крест Господень, прогоняй бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, в ад сошедшего и попрал силу дьявола и даровал нам Крест Свой Честный, на стремление всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми навеки. Аминь.

Защити меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Ослаби, прости, прости, Боже, грехи наши, вольные и несвободные как в слове и в деле, как в ведении и не в ведении, как во дни и в нощи, как в уме и в мысли: все нам прости, как благ и Человеколюбец.

Ненавидящих и обижающих нас, прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братьям и родным нашим даруй яко же ко спасению прошения и жизнь вечную. Немощным телом посети и исцеление даруй. Сущим на море управы. Путешественникам помоги в путешествии. Служцям и милуючим нас грехов оставление даруй. Тем, кто завещал нам недостойным молиться о них, помилуй по великой Твоей милости. Помяни, Господи, прежде умерших отцов и братьев наших и упокой их, как озарит свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших пленных и избавь их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносных и благотворных во святых Твоих церквах, и дай им яко же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Что нужно сделать на Ореховый Спас

По традициям, в праздничный день 29 августа на службу в храм принято приносить орехи, хлеб, лен, полотно и зерно, выпечку и ореховые ветви. После посещения церкви нужно угощать выпечкой малоимущих, и ни в коем случае отказывать в этом просящим нельзя.

Освящать также приносили с собой в храмы воду - считается, что она обретает целебные свойства.

То же самое относится и к льну и полотну, которое на Ореховый Спас приносят в храмы, чтобы освятить - их них потом шили одежду-оберег.

В этот день принято было также собираться за семейным столом и благодарить Спасителя за урожай. Поскольку Успенский пост заканчивался накануне, на стол ставили сдобный каравай, мясные и рыбные блюда.

Ранее мы писали, что надо успеть сделать до Орехового Спаса.

Напомним также, перед этим мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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