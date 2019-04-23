Сильные магнитные бури: украинцев предупредили об опасности

Специалисты предупредили о нескольких магнитных колебаниях в последнюю неделю апреля
Последняя неделя апреля будет крайне напряженной, так как на нее выпадает несколько сильны магнитных колебаний. Согласно календарю, первые, но не очень сильные магнитные бури начнутся уже в понедельник, 22 апреля. И до 25 апреля будут ощущаться постоянные колебания. Пик бурь выпадет на вторник, 23 апреля и среду, 24 апреля.
В эти дни метеочувствительным людям стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Также возможны усиления нерешительности и агрессивности. Специалисты рекомендуют не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решения вопросов.
Магнитные бури провоцируют:
В пиковые дни стоит обратить внимание на питание и нужно избегать переедания, алкогольных напитков и тяжелой пищи. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно больше отдыхать, гулять, пить воду и держать под руками необходимые лекарственные препараты.
Особенно внимание стоит уделить тем, у кого есть болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, так как именно в такие дни увеличивается риск инсультов и инфарктов.
Также специалисты отметили, что магнитные всплески на этой неделе станут последними магнитными бурями в апреле. Пасхальные и майские праздники, по словам экспертов, пройдут в спокойной геомагнитной обстановке.
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