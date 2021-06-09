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Сильные ливни затопили Мариуполь: люди стали пловцами, остановился транспорт (видео)

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Мариуполь, Среда 09 июня 2021 13:17
Сильные ливни затопили Мариуполь: люди стали пловцами, остановился транспорт (видео) В Мариуполе дождь затопил город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Непогода в Украине настигла и Мариуполь. Так, в городе прошли сильные ливни, которые затопили собой практически все. Пешеходы из-за осадков превратились в пловцов, а транспорт в городе парализован и остановился.

Об этом сообщается на видео, опубликованных в Telegram-канале Новини.Live.

Местные жители сообщили, что уровень воды в некоторых местах достигал трех метров.

По данным ГСЧС, спасатели Донецкой области 21 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды.

В частности, 15 раз сотрудники осуществляли откачки дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры Мариуполя. Всего было откачано 3288 кубических метров воды.

Кроме того, ГСЧС оказывали помощь водителям автомобилей, которые попали в ловушку непогоды.

Спасатели отбуксировали 6 легковых автомобилей, 1 микроавтобус и 1 эвакуатор из затопленных участков дороги.

В роликах мы можем наблюдать затопленные автомобили и улицы, которые постигла непогода.

В Мариуполе дождь затопил город

Как мы ранее писали, мощные ливни превратили улицы Херсона и Днепра в сплошные реки.

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