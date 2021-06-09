Сильні зливи затопили Маріуполь: люди стали плавцями, зупинився транспорт (відео)
Негода в Україні наздогнала і Маріуполь. Так, в місті пройшли сильні зливи, які затопили собою практично всі. Пішоходи через опади перетворилися на плавців, а транспорт у місті паралізувало і він зупинився.
Про це повідомляється на відео, опублікованих в Telegram-каналі Новини.Live.
Місцеві жителі повідомили, що рівень води в деяких місцях досягав трьох метрів.
За даними ДСНС, рятувальники Донецької області 21 раз залучалися до ліквідації наслідків негоди.
Зокрема, 15 разів співробітники здійснювали відкачування дощової води з житлових будинків та об'єктів інфраструктури Маріуполя. Всього було відкачано 3288 кубічних метрів води.
Крім того, ДСНС надавали допомогу водіям автомобілів, які потрапили в пастку негоди.
Рятувальники відбуксирували 6 легкових автомобілів, 1 мікроавтобус та 1 Евакуатор із затоплених ділянок дороги.
У роликах ми можемо спостерігати затоплені автомобілі і вулиці, які спіткала негода.
У Маріуполі дощ затопив місто
Як ми раніше писали, потужні зливи перетворили вулиці Херсона та Дніпра у суцільні річки.