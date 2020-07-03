Сильные грозы накроют половину страны: где разгуляется непогода

Погода в Украине в субботу, 4 июля, ожидается нестабильная почти в половине областей страны. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, шквалы и град. Кроме того, ожидается значительное повышение температуры воздуха, местами до +38 градусов.

На востоке страны небольшая облачность, грозами зацепит только Сумскую область. На остальной территории сухо, без осадков. Ночная температура воздуха составит +18 +22 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +33 +36 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от +20 до +22 градусов, днем ожидается от +33 до +36 градусов, в Херсонской области до +38 градусов. В Крыму без осадков, ночью +20 +22 градуса, днем от +33 до +35 градусов.

На севере Украины ожидается дождь с грозой, местами сильный. Ночью от +18 до +20 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса.

Западные области накроет сильными ливнями, грозами, местами возможны шквалы и град. Ночная температур воздуха опустится до +16 +18 градусов, днем ожидается от +23 до +28 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 градусов, дневная от +33 до +35 градусов.

В Киеве 4 июля ожидается дождь с грозой, возможен ливень. Ночью +19 +21 градус, днем от +28 до +30 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 4 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сделали важное предупреждение о погоде на выходных и спрогнозировали адскую жару.