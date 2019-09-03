Сильное похолодание и дожди: где в Украине резко испортится погода

Погода в Украине в среду, 4 сентября, резко изменится. Атмосферный фронт принесет дожди и существенное похолодание на значительную часть территории. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, завтрашнее похолодание особенно сильно почувствуют жители Севера, Запада и большинства центральных областей. Здесь днем ожидается +17... +24 градуса.

"Вплоть до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Востоке, Днепропетровщине и в юго-восточных областях завтра все еще будет жарко - от +26 до +32 градусов.

Вместе с похолоданием придет и атмосферный фронт, который обусловит дожди на Правобережье.

В Киеве в среду, 4 сентября, также ожидается изменение погодных условий. Пройдет дождь и похолодает до +20-ти градусов.

"В дальнейшем температура воздуха выровняется, холода еще не будем пускать, потому что арбузы еще надо все подоедать", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который уклонился от падающего дерева во время урагана в Киеве.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.