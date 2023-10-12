"Сильно злилася": Єфросиніна заговорила про образи на чоловіка, який служить у ЗСУ

Чому Єфросиніна злиться на чоловіка

Ведуча пояснила, що не одразу змогла прийняти вибір чоловіка, який вирішив вступити до лав Збройних сил України. За словами Єфросиніної, вчинок Хромаєва спочатку її розізлив.

"Я дуже сильно злилася на Тимура за те, що він прийняв рішення йти в ЗСУ, дуже сильно. Це завдяки роботі з психологом я зрозуміла, що мій чоловік проходить свій шлях воїна, мій чоловік реалізує свої мужність, маскулінність, жагу, ненависть, агресію. Там, де він прийняв рішення. Але я - та Маша, яка прожила з ним 20 років. Ми були дітьми, коли познайомилися, і у мене був небагатий досвід, у нього зовсім небагатий досвід. Ми народили двох дітей, розходилися три рази, були кризи. Ми - пара, яку багато хто не розуміє, тому що ми геть різні", - розповіла ведуча.

Єфросиніна пояснила, що у неї та Хромаєва був власний світ, у якому були свої правила. Разом вони планували майбутнє, виховували дітей, мріяли та кохали. Але коли чоловік ведучої пішов на війну, увесь побут та усі обов’язки лягли на її плечі.

"Ця людина залишає на мене все: дітей, побут, заробітки. Усе, що ми вдвох будували і планували… І пішов туди, де я не знаю щодня, що з ним буде. Тобто замість страху, образ, страшного розпачу від того, як я з цим впораюся, це викликало у мене злість", - додала зірка.

Впоратися з емоціями їй допоміг психолог. За словами Єфросиніної, вона прийняла вибір чоловіка та зрозуміла, що не хотіла б просто втекти з України за кордон та ховатися від війни усією родиною. Ведуча дає Хромаєву можливість пройти власний шлях та "проробила" свої образи.