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Сильно ревновал: в Николаеве иностранец набросился с ножом на возлюбленную

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 11:24
Сильно ревновал: в Николаеве иностранец набросился с ножом на возлюбленную
В Николаеве иностранец чуть не зарезал любимую (Коллаж РБК-Украина)

Иностранец, который порезал любимую, может сесть в тюрьму на 15 лет

В Николаеве 51-летний гражданин Германии Лукас Оздоган набросился на свою возлюбленную с ножом. Теперь ему грозит 15 лет за покушение на убийство жительницы Николаева.

30-летняя Ирина Корсак познакомилась с гражданином Германии Лукасом Оздоганом год назад в Киеве. Пара начала встречаться, а потом мужчина пригласил ее в гости в свой родной город Кельн. Ирина на тот момент работала фитнес-тренером, а у Оздогана – свой собственный бизнес по продаже автомобилей.

"Отношения не складывались. Лукас относился к Ирине, как к вещи. Очень сильно ревновал. Она решила прекратить отношения. Его такой поворот не устраивал. Угрожал Ире. Подсылал незнакомых людей, которые за ней следили", - рассказала подруга Ирины Лилия Савох.

Сильно ревновал: в Николаеве иностранец набросился с ножом на возлюбленную

Ирина Корсак и Лукас Оздоган

После разрыва Оздоган приехал в Николаев, чтобы выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Разговора не получилось, и он набросился на нее с ножом. Перед этим он замаскировался – надел парик и накладную бороду. Потом эти вещи вместе с окровавленной одеждой выбросил по дороге с места преступления через окно автомобиля такси. Все вещи были обнаружены и переданы на экспертизу.

Ирина Корсак пыталась убежать от него и забежала в магазин, но Оздоган догнал ее, ударил пять раз ножом и сбежал. Ее госпитализировали, и сделали несколько операций и переливание крови. Врачи диагностировали у нее ранение печени и диафрагмы.

Лукас Оздоган на данный момент задержан и суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога. Иностранцу светит до 15 лет за совершенное преступление.

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