Сильно ревнував: у Миколаєві іноземець накинувся з ножем на кохану

У Миколаєві іноземець ледь не зарізав кохану (Колаж РБК-Україна)

Іноземець, який порізав кохану, може сісти у в'язницю на 15 років

У Миколаєві 51-річний громадянин Німеччини Лукас Оздоган накинувся на свою кохану з ножем. Тепер йому загрожує 15 років за замах на вбивство мешканки Миколаєва.

30-річна Ірина Корсак познайомилася з громадянином Німеччини Лукасом Оздоганом рік тому в Києві. Пара почала зустрічатися, а потім чоловік запросив її в гості у своє рідне місто Кельн. Ірина на той момент працювала фітнес-тренером, а у Оздогана – свій власний бізнес з продажу автомобілів.

"Стосунки не складалися. Лукас ставився до Ірини, як до речі. Дуже сильно ревнував. Вона вирішила припинити стосунки. Його такий поворот не влаштовував. Погрожував Ірі. Підсилав незнайомих людей, які за нею стежили", - розповіла подруга Ірини Лілія Савох.

Ірина Корсак і Лукас Оздоган

Після розриву Оздоган приїхав до Миколаєва, щоб з'ясувати стосунки з колишньою коханою. Розмови не вийшло, і він накинувся на неї з ножем. Перед цим він замаскувався – одягнув перуку і накладну бороду. Потім ці речі разом із закривавленим одягом викинув по дорозі з місця злочину через вікно автомобіля таксі. Всі речі були виявлені і передані на експертизу.

Ірина Корсак намагалася втекти від нього і забігла у магазин, але Оздоган наздогнав її, вдарив п'ять разів ножем і втік. Її госпіталізували, і зробили кілька операцій і переливання крові. Лікарі діагностували у неї поранення печінки та діафрагми.

Лукас Оздоган на даний момент затриманий і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави. Іноземцю загрожує до 15 років за скоєний злочин.