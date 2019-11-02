Сильно изменилась: друзья Кейт Миддлтон рассказали о герцогине неожиданную правду

После знакомства Кейт Миддлтон со своим будущим супругом девушка заметно изменилась даже для друзей. Произошло это событие в 2001 году во время учебы в университете Сент-Эндрюс. А в 2011 году пара обручилась. Такие координальные изменения в жизни Миддлтон сказались и на ее характере, и на ее привычках. Теперь даже друзья не узнают в герцогине прежней подруги.

"Она сильно изменилась. Самое смешное, что ее голос полностью изменился. Она звучала очень шикарно, и она безусловно не так хорошо говорила, когда мы были в школе", - рассказал школьный друг.

Кейт Миддлтон сильно изменилась (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Эшли Пирсон, который узнал, что Миддлтон получала уроки, как быть королевской женой, сказал, что еще с самого начала Кейт получала большую поддержку от королевской семьи.

Изменения произошли также и по той причине, что будущей герцогине пришлось учиться, например, как правильно сидеть, выходить из кареты, и даже то, как наклоняться, получая цветы. Связано это напрямую с тем, что женщине в ее положении нужно знать даже мельчайшие детали этикета.

Напомним, что Кейт Миддлтон дала первое со дня свадьбы интервью для телеканала (видео).